Украинские БПЛА нанесли массированный удар по Крыму и Краснодарскому краю. По сообщениям российских источников, в результате атаки возникли пожары в районе Керченского порта и порта «Кавказ».

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на Керченском полуострове погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения.

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно остановлены, сообщил оперштаб, рекомендовав водителям большегрузных автомобилей пользоваться трассой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

В результате атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края. Кроме того, обломки дронов упали еще в двух районах, повредив жилые дома — в станице Фастовецкой Тихорецкого района и в станице Успенской Белоглинского района. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.

Украинские телеграм-каналы пишут, что атакованы порт «Кавказ», который расположен на российском берегу, и морской порт в Керчи. От места пожара в Керчи до Крымского моста, как отмечается в мониторинговых каналах, меньше километра. Телеграм-канал Astra, изучивший фотографии, пишет, что в Керчи после атаки поврежден многоэтажный жилой дом.