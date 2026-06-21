Члены иранской делегации на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с американцами перед началом встречи. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, организаторы переговоров и американская делегация планировали устроить церемонию рукопожатий перед началом четырехсторонней встречи, но иранская делегация отказалась принимать в этом участие.

Ранее Министерство иностранных дел Катара объявило о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием представителей США, Ирана и Пакистана в Швейцарии.