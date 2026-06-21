Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что все положения подписанного с Соединёнными Штатами меморандума о взаимопонимании соответствуют интересам Тегерана.

«Наши средства, замороженные в Катаре (6 млрд долларов), будут возвращены», — отметил он.

Пезешкиан также подчеркнул, что одной из ключевых целей Вашингтона остаётся недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Он напомнил, что покойный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно заявлял об отсутствии подобных планов.

«Американцы сказали: просто зафиксируйте это письменно и подпишите — и мы подписали», — добавил президент.