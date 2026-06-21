Иран не станет обсуждать санкции и ядерную программу с США пока не прекратятся удары по Ливану. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети Х.

«Сегодняшняя встреча в Швейцарии посвящена контролю за выполнением положений Меморандума о взаимопонимании по окончанию войны, заключенного США и Ираном 18 июня. Согласно 13-му пункту сделки, начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения 1, 4, 5, 10 и 11 пунктов. Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению», — написал он.

По его словам, переговоры в Швейцарии будут сосредоточены на исполнении всех пунктов меморандума, включая экспорт иранской нефти и разморозку активов.