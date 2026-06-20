С момента восстановления своей независимости Азербайджан превратился из страны, получающей гуманитарную помощь, в страну-донора.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая в Сегменте по гуманитарным вопросам Экономического и социального совета упомянутой организации (ECOSOC).

Текст заявления был опубликован на странице постоянного представительства в социальной сети «X».

Т. Мусаев отметил, что Азербайджан активно вносит вклад в глобальные гуманитарные усилия посредством сотрудничества с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и двусторонней помощи, оказываемой государственными структурами.

В то же время он обратил внимание, что Азербайджан продолжает сталкиваться с серьезными гуманитарными вызовами, обусловленными разрушительными последствиями бывшего конфликта на своей территории.

«Эти вызовы включают наличие приблизительно 300 000 азербайджанских беженцев из Армении, более 700 000 вынужденных переселенцев с бывших оккупированных территорий Азербайджана, масштабные разрушения, причиненные на этих территориях, а также сохраняющуюсю неопределенность относительно судьбы и местонахождения более 4 000 пропавших без вести лиц», — подчеркнул Т. Мусаев.

Постпред также рассказал о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, и затронул тему мин и неразорвавшихся боеприпасов:

«Азербайджан объявил гуманитарное разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития. Масштаб минной угрозы требует усиленной подотчетности, более тесной международной солидарности и партнерства, а также наращивания поддержки национального потенциала и усилий по разминированию».

В заключение дипломат заявил, что Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность международным усилиям, направленным на обеспечение эффективной, своевременной и принципиальной гуманитарной помощи уязвимым группам населения в соответствии с целями и принципами ООН, а также согласованными на международном уровне рамочными документами.