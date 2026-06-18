В южноафриканском городе Дурбан произошли столкновения между полицией и мигрантами, ожидающими депортации, сообщает Associated Press.

Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и светошумовые гранаты.

Беспорядки произошли возле общественного центра, где власти оформляют документы для высылки иностранных граждан. На кадрах, показанных южноафриканскими телеканалами, видно, как группы протестующих бросают в полицейских камни, палки и другие предметы, а силовики отвечают применением специальных средств.

Основную часть собравшихся составляют граждане Малави. Более недели назад они прибыли к пункту сбора для добровольного возвращения на родину автобусами, предоставленными правительством Малави. Однако задержки в организации выезда привели к росту недовольства.

Премьер провинции Квазулу-Натал ранее сообщил, что в парке рядом с центром размещения находятся почти 10 тысяч граждан Малави, ожидающих отправки домой.

Из-за затянувшегося процесса Министерство внутренних дел ЮАР организовало на месте иммиграционный суд и начало официальные процедуры депортации. По данным ведомства, уже установлено, что не менее 1876 человек находятся в стране без необходимых документов и подлежат высылке. Проверка статуса остальных продолжается.

Мэр Дурбана заявил, что в конечном итоге депортация может коснуться более 6 тысяч граждан Малави.

Малави стала одной из нескольких африканских стран, которые начали вывозить своих граждан из ЮАР на фоне роста антимигрантских настроений и сообщений о нападениях на иностранцев. Ранее сотни малавийцев уже были возвращены домой автобусами.