Лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада запретил членам группировки и государственным служащим пользоваться смартфонами. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на соответствующий приказ.

Согласно документу, нарушителей будут привлекать к ответственности через военные суды, однако конкретные меры наказания не раскрываются. Для контроля за исполнением распоряжения создан специальный реестр с данными чиновников и сотрудников, включая их должности, места работы и номера телефонов.

Запрет стал продолжением политики ограничения современных средств связи в Афганистане. Ранее использование смартфонов уже запретили в школах и медресе. Министр высшего образования страны ранее называл смартфоны «одним из трёх главных врагов мусульман».