Иранская делегация, непосредственно вовлеченная в переговорный процесс с Вашингтоном, находится под полным контролем высшего руководства Ирана и действует с одобрения верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщил представитель иранского духовного лидера в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Абдалла Хаджи Садеги.

«Переговоры [с американскими представителями] проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», — указал Садеги, слова которого привел телеканал Al Mayadeen.

Садеги добавил, что Тегеран «не отступит ни перед какими угрозами или давлением».