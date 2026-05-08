9–10 мая в Баку пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Из села в город».

В мероприятии примут участие около 40 фермеров почти из 20 регионов страны. Они представят около 120 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества представленных товаров будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, у которых возникнут вопросы по качеству продукции, смогут обратиться в мобильную продовольственную лабораторию, которая будет работать на территории ярмарки, и провести анализ товаров.

Ярмарка будет работать в течение двух дней — с 09:00 до 19:00 — по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5, рядом со станцией метро «Гянджлик».

Отмечается, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.