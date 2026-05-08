Завершение проекта контрольно-пропускного пункта «Агбенд» ожидается в ближайшее время.

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в беседе с журналистами.

По его словам, перед таможенными органами стоят важные задачи по организации контроля на освобожденных территориях. Он отметил, что Восточно-Зангезурское таможенное управление уже создано и функционирует, а сотрудники осуществляют оформление грузов и таможенный контроль.

Параллельно ведутся работы по созданию новых контрольно-пропускных пунктов. Ранее на КПП «Лачын» уже был открыт таможенный пункт, а сейчас продолжается строительство КПП «Агбенд», завершение которого ожидается в ближайшее время.