В Агдамском районе, наряду с городским центром, продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы в селах. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных территориях возрождается жизнь и формируются современные населенные пункты, передает «Азертадж».

Руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Тарана Гулиева отметила, что проекты по селу Эйвазханбейли будут реализованы поэтапно. По ее словам, на первом этапе предусмотрено строительство в общей сложности 427 индивидуальных жилых домов — одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных. Также планируется строительство внутрисельских дорог общей протяженностью 13,9 километра.

Отмечается, что в селе также будет построена полная средняя школа на 720 ученических мест, из которых 360 будут введены в эксплуатацию на первом этапе, а остальные 360 — на втором. Кроме того, планируется строительство детского сада на 120 мест, центра семейного здоровья и административного здания.

Проекты восстановления в Эйвазханбейли направлены не только на строительство зданий, но и на создание современной, устойчивой и безопасной жилой среды с полноценной инфраструктурой, соответствующей современным стандартам.