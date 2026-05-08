Пакистан попросил США на время переговоров с Ираном приостановить операцию Project Freedom («Проект свобода») по сопровождению через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в акватории из-за военного конфликта.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Пакистан и его лидеры отлично [себя проявили]. Они попросили нас не делать этого во время переговоров», — сказал он журналистам, когда его спросили о судьбе Project Freedom.

Трамп добавил, что США возобновят эту операцию, «если придется».