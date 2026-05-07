В Бакинской теннисной академии состоялся финальный матч турнира по мини-футболу, посвящённого памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева. В решающем матче встретились команды Кабинета министров и Милли Меджлиса (парламента).

Встреча с участием министров и депутатов получилась результативной и завершилась ничьей со счетом 6:6.

За «Правительство» выступили глава ГПС Эльчин Гулиев, министры Эмин Амруллаев и Фарид Гаибов, а также Шахин Багиров, Рамин Мамедов, Фуад Мурадов, Вугар Ахмедов, Фуад Нагиев и Орхан Мамедов.

В составе «Парламента» на поле вышли Шахин Исмаилов, Азер Амирасланов, Вугар Байрамов и другие депутаты.