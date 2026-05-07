Полузащитники мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались на тренировке, сообщает Marca.

По данным испанского издания, все началось с того, что Вальверде демонстративно отказался пожать руку Тчуамени. Атмосфера на занятии сразу накалилась, а после финального свистка игроки вступили в драку. Потасовка была настолько ожесточенной, что разнимать футболистов пришлось нескольким членам команды, а в ходе потасовки Вальверде получил сильный удар и вынужден был обратиться за медицинской помощью — уругвайца доставили в больницу.

Клуб провел экстренное совещание и открыл дисциплинарное дело в отношении обоих игроков.

Источники в команде называют произошедшее «очень серьезным» и «гораздо худшим», чем предыдущий инцидент.