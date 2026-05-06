В некоторых районах Азербайджана периодически наблюдаются грозы и дожди, в Шахдаге идёт снег, а в отдельных местах осадки носят интенсивный характер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, данные приведены по состоянию на 6 мая.

С утра дождь также наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове.

Количество осадков по регионам составило: в Лерике — 8 мм, в Загатале — 6 мм, в Гахе и Товузе — 4 мм, в Садараке, Гедабеке, Агстафе и Джейранчёле — 3 мм, в Лянкяране, Астаре, Ярдымлы, Алтыагаче, Шеки и Балакене — 2 мм, в ряде других районов, включая Губу, Шамахы, Гобустан, Гусар и другие территории — до 1 мм.

В Нефтяных Камнях, Балакене, Дашкесане, Алтыагаче, Гусаре, Гёйгёле, Шеки, Шамахы и Халтане наблюдается туман, видимость снижена до 500 метров.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшероне — до 19 градусов, в Нахчыванской АР — до 27, в равнинных районах — до 23, в горных — до 16 градусов тепла.