Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает, что с 7 мая в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, местами пройдут сильные дожди, в горных районах возможны кратковременные селевые потоки. Также ожидаются грозы и усиление ветра с порывами.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать меры безопасности.

В ведомстве отметили, что при сильном ветре следует держаться на расстоянии от неустойчивых конструкций, временных построек и рекламных щитов, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и под высокими деревьями.

Особое внимание уделяется и пожарной безопасности: в ветреную погоду риск быстрого распространения огня значительно возрастает, поэтому необходимо строго соблюдать соответствующие правила.

Владельцам маломерных судов напоминают, что в таких условиях выход в море категорически не рекомендуется.

Кроме того, из-за вероятности паводков и селевых потоков гражданам советуют не находиться в потенциально опасных зонах. В случае угрозы необходимо незамедлительно переместиться на возвышенные участки.

Во время грозы специалисты рекомендуют отключать электроприборы от сети, не пользоваться средствами связи на открытой местности и держаться подальше от объектов, способных притягивать молнию — линий электропередачи, антенн и водосточных систем. Не следует укрываться под высокими деревьями — безопаснее выбирать более низкие участки местности. При нахождении в автомобиле необходимо остановиться, поднять стекла и ждать окончания грозы.