Визит главы европейской дипломатии Каи Каллас в Азербайджан разворачивается в сложном и во многом противоречивом контексте. С одной стороны, осуществляется попытка придать новый импульс отношениям между Баку и Брюсселем, с другой, идет нарастающий фон скандальных публикаций, связанных с деятельностью Луиса Морено Окампо и активностью армянского лобби в европейских институтах. Эти материалы усиливают дискуссию о степени ангажированности отдельных структур ЕС, прежде всего Европейского парламента, и формировании антиазербайджанской повестки под влиянием внешних групп давления.

На этом фоне визит Каллас приобретает не только дипломатическое, но и политико-сигнальное значение как попытка выстроить более прагматичный диалог на уровне Европейской комиссии, дистанцируясь от наиболее конфликтной риторики европарламентариев.

Как отмечает в комментарии Minval Politika глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, визит европейского дипломата в первую очередь связан с вопросами внешней политики и безопасности, а также с продвижением переговорного трека между Азербайджаном и ЕС.

«Госпожа Каллас является комиссаром Европейской комиссии по внешней политике и безопасности. И ее визит в Азербайджан в первую очередь связан именно с этим — с внешнеполитическими вопросами и темой безопасности. Здесь широкий круг вопросов, плюс Азербайджан продолжает переговоры по двум договорам с Европейским союзом», — подчеркивает эксперт.

По его словам, речь идет о рамочном соглашении и отдельном документе, охватывающем конкретные сферы сотрудничества, которые должны определить долгосрочные правила взаимодействия сторон.

«Визит госпожи Каллас служит цели продвижения этих переговоров и достижения подписания документа в самое ближайшее время», — отмечает Мамедов.

Вместе с тем политолог обращает внимание на институциональные различия внутри самого Евросоюза.

По его словам, Баку выстраивает прагматичные отношения с Еврокомиссией и большинством стран ЕС, однако взаимодействие с Европарламентом остается крайне проблемным, о чем также говорил в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества президент республики Ильхам Алиев.

«Нужно понимать, что госпожа Каллас представляет Европейскую комиссию и отвечает за конкретные участки работы. Азербайджан всегда был сторонником развития взаимоотношений с Европейским союзом, и визит госпожи Каллас нужно расценивать именно на этом фоне. Плюс — это возможность донести позицию Азербайджана до высокопоставленных европейских чиновников», — поясняет он.

Отдельное место в оценках эксперта занимает скандал вокруг Окампо и роль армянского лобби.

По мнению Мамедова, речь идет не о единичном эпизоде, а о системной попытке давления на институты ЕС через Европарламент.

«Мы должны понимать, что Окампо и армянские диаспорские круги работают с целью давления на Европейскую комиссию посредством Европарламента. То есть Европейский парламент как коррумпированная структура, которая позволяет таким лоббистским группам формировать мнение, рассматривается ими как инструмент давления на Европейскую комиссию, чтобы остановить процессы сотрудничества между ЕС и Азербайджаном», — заявляет эксперт.

Он не исключает, что этот вопрос будет доведен до европейских представителей.

«Я думаю, что этот элемент будет открыто донесен до высокопоставленных европейских чиновников, чтобы, во-первых, нейтрализовать это давление, а во-вторых, чтобы демонстрируемые материалы стали основанием для рассмотрения этого вопроса в самом Брюсселе», — подчеркивает Мамедов.

При этом, по его оценке, информационная активность лоббистских структур имеет более широкий эффект, выходящий за рамки двусторонних отношений.

«Тот контент, который продвигается со стороны армянских диаспорских организаций, торпедирует мирный процесс и, во-вторых, служит интересам третьих стран», — заключает эксперт.