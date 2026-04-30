Глава американской администрации Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца за неэффективность в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Канцлеру Германии следует тратить больше времени на прекращение конфликта между Россией и Украиной (где он совершенно неэффективен) и восстановление своей поломанной страны, особенно в сфере иммиграции и энергетики, и меньше на то, чтобы создавать помехи тем, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, делая тем самым мир, включая Германию, более безопасным местом», — написал глава Белого дома.