От пиратских или контрафактных товаров можно будет отказаться в пользу государства.

Это отражено в предлагаемых поправках в Таможенный кодекс Азербайджана, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, в случае принятия решения о признании товаров, перемещаемых через таможенную границу, пиратскими или контрафактными, такие товары по усмотрению заказчика подлежат либо немедленному вывозу с таможенной территории, либо уничтожению, либо могут быть переданы в пользу государства.