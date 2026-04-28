Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции и отмывании денег против Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана, поскольку ей запрещено покидать свою страну, а срок давности по делу в конфедерации истекает. Соответствующее сообщение размещено на портале Швейцарского радио и телевидения (SRF).

По его информации, председательствующий судья огласил свое решение по делу во вторник утром. Он обосновал его тем, что Каримова «не имеет права покидать страну до истечения срока давности» дела. Ранее адвокат подсудимой сообщил, что власти Узбекистана не позволяют подсудимой покинуть республику для участия в процессе.

Как подчеркивает портал, это не означает, что подозреваемая избежит правосудия и останется безнаказанной. Он напоминает, что Каримова находится под стражей в Узбекистане с 2014 года и в настоящее время отбывает срок в колонии, из которой будет освобождена не ранее 2028 года. Отмечается, что срок ее заключения больше, чем любой срок ограничения свободы, к которому ее могли бы приговорить в Швейцарии.