Израильские военные приговорили двух военнослужащих к 30 суткам дисциплинарного ареста за инцидент с повреждением христианского религиозного символа на территории Ливана.

Согласно официальному заявлению армии, один из военнослужащих разрушил статую Иисуса, нанеся ей повреждения с использованием топора, в то время как другой зафиксировал происходящее на фото. При этом ещё шесть военнослужащих, находившихся на месте, не предприняли действий для предотвращения инцидента и не сообщили о нём.

Как отмечается, инцидент произошёл в ходе операций в районе христианского населённого пункта Дебель на юге Ливана. По итогам проверки установлено, что действия военнослужащих полностью противоречат приказам и ценностям армии.

В заявлении подчёркивается, что армия выражает глубокое сожаление в связи с произошедшим и указывает, что её операции в Ливане направлены исключительно против движения «Хезболла» и других вооружённых формирований, а не против гражданского населения.

Сообщается, что с момента поступления информации об инциденте принимаются меры по оказанию содействия местной общине в восстановлении повреждённой статуи.

В соответствии с принятым решением, военнослужащий, непосредственно повредивший религиозный символ, а также военнослужащий, осуществлявший фотофиксацию, отстранены от выполнения боевых задач и помещены под дисциплинарный арест сроком на 30 суток.

Остальные военнослужащие, присутствовавшие на месте, вызваны для проведения разбирательства, по итогам которого будут приняты дополнительные меры дисциплинарного характера.