Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 22 апреля примут участие в панельной дискуссии в рамках экономического форума в Греции.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

В Панельной дискуссии под названием «Стратегические разделительные линии: Управление конфликтами и формирование устойчивости в зоне восточного соседства Европы» примут участие также советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Греции Танос Докос и помощник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру.