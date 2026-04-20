Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие.

«Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД это одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет и не может быть с соглашением, что мы составляем», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп утверждал, что СВПД позволил Ирану получить сотни миллиардов долларов. Также он заверил, что, если бы США под его руководством не вышли из СВПД, Иран бы в итоге применил бы ядерное оружие против Израиля, Ближнего Востока и американских военных баз в регионе.

По словам Трампа, теперь соглашение даст мир и безопасность и Израилю, и Ближнему Востоку, а также США и Европе.

Президент также добавил, что на него никто не оказывает давление с целью достижения соглашения с Ираном.

«Я читаю фейковые новости, в которых говорится, что на меня якобы оказывают «давление», чтобы я заключил сделку. Это неправда!» — написал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что «нет абсолютно никакого давления, хотя все произойдет достаточно быстро». «Время — не мой противник», — добавил он.

По словам Трампа, «единственное, что имеет значение, — это то, что мы наконец, после 47 лет, разберемся с беспорядком, который допустили другие президенты, потому что у них не было мужества или дальновидности сделать то, что нужно было сделать в отношении Ирана».