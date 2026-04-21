В Милли Меджлисе предложили ликвидировать рабочие группы по межпарламентским связям с Бельгией и Нидерландами.

С таким заявлением выступил депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли на сегодняшнем пленарном заседании парламента, передает Report.

В своём выступлении он осудил принятые парламентами этих стран предвзятые резолюции, касающиеся Азербайджана.

Э. Мирзабейли отметил, что данные документы не основаны ни на правовых нормах, ни на реальной ситуации в регионе:

«Эти документы являются не только примером политической манипуляции, но и очередным проявлением избирательного и лицемерного подхода к принципам международного права, а также открытой предвзятости и политической агрессии. Несмотря на ссылки в резолюциях на принципы суверенитета и территориальной целостности, выдвигаются совершенно необоснованные утверждения о якобы оккупации Азербайджаном территорий Армении, что раскрывает суть этих предвзятых документов. Это не просто противоречие, а целенаправленное искажение фактов».

Депутат также добавил, что в документах отсутствуют упоминания о достигнутом прогрессе между Азербайджаном и Арменией, включая согласование текста мирного договора, а также игнорируются результаты вашингтонского процесса:

«Как также отмечается в заявлении Милли Меджлиса, принятие подобных резолюций именно в период активизации мирных переговоров и продолжающегося диалога наглядно демонстрирует их истинную сущность».