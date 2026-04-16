Иранская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади находится «в критическом состоянии» в тюрьме, где отбывает срок за организацию собраний, сговор и пропаганду. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление фонда Narges Foundation, созданного в честь правозащитницы.

О резком ухудшении здоровья госпожи Мохаммади сообщили посетившие ее члены семьи и адвокаты. Они также рассказали, что в адрес Наргиз Мохаммади поступают угрозы от сокамерниц, осужденных за убийства.

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». За последние двадцать лет ее неоднократно арестовывали в Иране и приговорили в общей сложности к более чем сорока годам тюрьмы, из которых она отсидела более десяти. В декабре 2024 года госпожу Мохаммади временно освободили из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. Она также перенесла несколько сердечных приступов, один из которых — в прошлом месяце.