Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров по вопросам безопасности сегодня вечером в 20:00 по местному времени (21:00 по Баку), сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию одного из израильских министров.

По данным высокопоставленного израильского чиновника, на встрече планируется обсудить возможное прекращение огня в Ливане.

Ранее The Times of Israel писала, что Израиль отверг заявления Ирана о якобы вступлении в силу перемирия в Ливане с этой ночи. Как отметил высокопоставленный израильский чиновник, «в Ливане перемирие не вводится».

Он также подчеркнул, что нейтрализация «Хезболлы» отвечает интересам как Ливана, так и Израиля.

Другой израильский источник, на который ссылаются местные СМИ, заявил, что официальных требований о прекращении огня со стороны Израиля не поступало.

Ранее телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Ирана сообщил, что в Ливане с сегодняшнего дня вводится режим прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем.