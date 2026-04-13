Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, в ходе которой была высоко оценена роль Баку в организации. Об этом Кайрат Сарыбай сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Встретился с Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Высоко оценил сильное лидерство Азербайджана в СВМДА, включая значительный прогресс в трансформации организации. Обсудили подготовку к предстоящему Саммиту и Форуму СМИ СВМДА», — написал он.
Met w/ HE Hikmet Hajiyev, Head of Foreign Policy Affairs Dept of Presidential Administration of #Azerbaijan
Appreciate strong leadership of #Azerbaijan in #CICA, incl. substantial progress on #CICATransformation
Discussed preparations for upcoming #CICASummit & #CICAMediaForum pic.twitter.com/WgT2AIWG6M
— Kairat Sarybay (@KairatSarybay) April 13, 2026