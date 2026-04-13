Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс призывает Европейский союз активизировать экономическое взаимодействие с Азербайджаном и усилить участие в проектах, направленных на развитие региональной связности.

В интервью APA она отметила, что Литва поддерживает инициативы по укреплению связей на Южном Кавказе, рассматривая их не только в контексте инфраструктуры, но и как инструмент для расширения практического экономического сотрудничества.

По словам премьера, Азербайджан воспринимается как ключевой партнер, играющий важную роль в соединении различных регионов.