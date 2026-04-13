Предложение России принять обогащенный уран из Ирана остается в силе, но пока оно не было востребовано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с Соединёнными Штатами, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано. Собственно, Россия открыта. Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряжённости вокруг Ирана», – заявил Песков.