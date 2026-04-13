Инициатива «Мост мира» направлена на формирование новых подходов и возможностей для продвижения мирной повестки между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил координатор проекта, президент аналитического центра «Армянский совет» Арег Кочинян, подводя итоги встречи в Габале.

«Сам факт проведения четвертой встречи и договоренность о продолжении уже является большим достижением», — отметил он.

По словам Кочиняна, несмотря на трудности и критику, взаимные визиты способствуют диалогу: «Можно назвать сотни причин, почему эти визиты не должны состояться, но есть одна главная причина — они способствуют установлению мира».

Он также сообщил, что представители сторон заверили участников в продвижении мирного процесса: «Нас заверили, что мир уже существует и находится в процессе углубления».

Кочинян подчеркнул, что инициатива не предполагает отказа от прошлого: «Она направлена на формирование новых нарративов и возможностей наряду с существующими».

При этом он отметил, что быстрых результатов ожидать не стоит, однако без подобных инициатив достижение мира невозможно.