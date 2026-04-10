В Гарадагском районе Баку из незаконного оборота изъято 42 килограмма наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков — 39-летний Гурбан Алиев и 41-летний Эшгин Гумбатов.

У задержанных обнаружено 42 килограмма 235 граммов марихуаны с добавлением вредных веществ, а также 500 таблеток психотропного препарата метадона.

В ходе расследования было установлено, что задержанные занимались продажей наркотиков на территории страны и привлекали в основном молодёжь к наркокурьерской деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.