Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с главой тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь, сообщает Центральное телевидение Китая.

Чжэн Ливэнь стала первым за десять лет председателем Гоминьдана, посетившим материковый Китай. Приглашение от китайского лидера и Коммунистическая партия Китая она получила в конце марта. До визита в Пекин тайваньская делегация побывала в провинции Цзянсу и Шанхае.

Си Цзиньпин ранее поздравил Чжэн с избранием на пост главы партии и выразил надежду на сотрудничество по вопросу развития отношений и «содействия национальному воссоединению». В свою очередь, Чжэн заявила, что рассчитывает сделать «первый шаг к миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Власти Тайваня раскритиковали визит, заявив, что Пекин пытается помешать военному сотрудничеству острова с США. Ранее парламент Тайваня, где оппозиция имеет влияние, заблокировал предложение президента Лай Циндэ о выделении $39 млрд на закупку американского вооружения.