Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов выступила с утверждением, что Иран согласился передать США свой обогащенный уран.

«Это (передача урана — прим.) стоит на первом месте в списке приоритетов президента [США Дональда Трампа] и его переговорной группы перед началом следующего раунда диалога. И, как я сказала в начале, это красная черта, от которой президент не отступит, и он полон решимости обеспечить, чтобы это произошло. Мы надеемся, что это будет достигнуто дипломатическим путем», — цитирует ее ТАСС.

Ливитт попросили уточнить, посылали ли представители иранской стороны сигналы о том, что Тегеран готов передать свое ядерное топливо. «Да, посылали», — ответила она.