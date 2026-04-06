Операция по спасению американских пилотов могла быть использована в качестве отвлечения внимания для кражи обогащенного урана из Ирана.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

«Нельзя ни в коем случае игнорировать возможность того, что это была операция отвлечения для кражи обогащенного урана, однако ясно одно: результат этой операции для противника был не чем иным, как поражением», — сказал Багаи (цитата IRNA).

Он также добавил, что американская операция стала позором и катастрофой для Вашингтона: «Мы надеемся, что они извлекут урок».