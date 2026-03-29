За последние сутки в регионе выпало рекордное количество осадков, что привело к масштабным подтоплениям, заявил Глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, в ряде районов объём осадков превысил 50 мм, что стало антирекордом за последние годы и спровоцировало чрезвычайные ситуации.

28 марта сильные ливни и порывистый ветер вызвали разлив рек, подтопление жилых домов и аварии на электросетях. В некоторых районах также возникла угроза оползней и обрушения скал.

В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы 103 человека.

Непогода затронула и другие республики Северного Кавказа, однако, по словам Меликова, наиболее сложная ситуация сложилась именно в Дагестане.

Свыше 460 домов из-за проливных дождей оказались затоплены в населенном пункте Адильотар на территории Хасавюртовского района Дагестана (РФ). Об этом заявил врио главы района Багаутдин Мамаев, его слова приводятся в Telegram-канале районной администрации.

Согласно информации, в настоящее время проводится эвакуация населения.

«На текущий момент подтоплению подверглись 468 домов, ведется полная эвакуация местного населения», — уточнил представитель власти, добавив, что жителей перевозят с помощью автомобилей УАЗ и КАМАЗ. На территории организованы три пункта временного размещения.

Кроме того, из медицинского учреждения в Ботаюрте эвакуированы 43 пациента.