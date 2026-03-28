США выступают против поставок украинского вооружения и технологий в страны Персидского залива, заявил народный депутат Сергей Рахманин.

По его словам, речь идёт не только об оружии, но и о военной продукции, включая комплексы «Рапира», применяемые для борьбы с воздушными целями, в частности беспилотниками.

Рахманин утверждает, что Вашингтон заинтересован в получении этих технологий, чтобы в дальнейшем самостоятельно выводить их на экспорт.

Ранее президент США Дональд Трамп отрицал, что Вашингтон обращался к Киеву за помощью, заявив: «Зеленский — последний, от кого нам нужна помощь».