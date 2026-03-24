Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман может принять решение о присоединении страны к ударам США по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, один из собеседников отметил, что вступление королевства в войну является лишь вопросом времени.

До начала конфликта власти Саудовской Аравии отказывались разрешать использование своей территории и воздушного пространства для ударов по Ирану. Однако, как сообщили источники WSJ, в последнее время Эр-Рияд дал разрешение американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда на западе страны.