Израильские источники сообщают и намерении США завершить войну с Ираном к 9 апреля.

Сообщается, что это позволит американскому президенту Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости, который отмечается 26 апреля.

По данным Ynet, на этой неделе возможна встреча делегаций США и Ирана в Пакистане.

Источник утверждает, что Трамп фактически снял 48-часовой ультиматум под давлением Катара. «Идея ультиматума пока снята — он лишь осложнял ситуацию».

При этом говорить о скором завершении войны рано. Всё будет зависеть от договорённостей по Ормузскому проливу. Отмечается также, что США не уведомили Израиль заранее о контактах с иранской стороной.