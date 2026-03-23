Израильские источники сообщают и намерении США завершить войну с Ираном к 9 апреля.
Сообщается, что это позволит американскому президенту Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости, который отмечается 26 апреля.
По данным Ynet, на этой неделе возможна встреча делегаций США и Ирана в Пакистане.
Источник утверждает, что Трамп фактически снял 48-часовой ультиматум под давлением Катара. «Идея ультиматума пока снята — он лишь осложнял ситуацию».
При этом говорить о скором завершении войны рано. Всё будет зависеть от договорённостей по Ормузскому проливу. Отмечается также, что США не уведомили Израиль заранее о контактах с иранской стороной.