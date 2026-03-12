Французская TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет 15% от общего объема производства компании, говорится в ее заявлении.

«В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также в качестве ответа на вопрос о состоянии нашей деятельности на Ближнем Востоке, компания делает следующие заявления: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства», — сказано в сообщении компании.

При этом на добычу нефти TotalEnergies на суше в ОАЭ (около 210 тыс. баррелей в сутки) конфликт на Ближнем Востоке не повлиял, поскольку она экспортируется через терминал в Фуджейре. Кроме того, НПЗ Satorp французской компании в Саудовской Аравии работает в обычном режиме и обеспечивает внутренний рынок страны. TotalEnergies также ожидает лишь ограниченного влияния остановки производства СПГ в Катаре на свою торговлю СПГ (в 2026 году ожидается около 2 млн тонн).

«Ожидается, что в 2026 году прирост наших баррелей будет в основном обеспечиваться за пределами Ближнего Востока, а это означает, что более высокие цены на нефть с лихвой компенсируют сокращение добычи на Ближнем Востоке: повышения цены на нефть марки Brent на $8 за баррель достаточно, чтобы компенсировать ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ в $60 за баррель», — подчеркнули в компании.