Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не рассчитывает на то, что международные организации будут решать его проблемы, и намерен самостоятельно формировать свою повестку, углубляя мирный диалог с Арменией.

Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, страны региона и внешние партнёры могут открыто обозначать свои интересы и содействовать развитию региона, однако Азербайджан не ожидает, что международные структуры возьмут на себя решение ключевых вопросов.

Гаджиев отметил, что в первые годы независимости у страны были определённые ожидания от международных организаций, однако ОБСЕ не смогла добиться урегулирования конфликта, а её Минская группа потерпела крах.

Он подчеркнул, что Азербайджан урегулировал конфликт с Арменией военно-политическим путём и добился мира. По его словам, сегодня стороны продолжают углублять мирную повестку.

Гаджиев также отметил, что Азербайджан самостоятельно определяет свою стратегию и подходы, а энергетическая безопасность является успешным примером многосторонней дипломатии страны.