Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поблагодарил ливанское движение «Хезболла» и шиитское ополчение «Исламское сопротивление Ирака» за поддержку Тегерана в конфликте с США и Израилем.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте верховного лидера Исламской Республики.

«Несомненно, сотрудничество участников «оси [сопротивления]» приближает избавление от сионистской смуты. Как мы видели, храбрый и верующий Йемен не прекратил защищать угнетенный народ Газы, самоотверженная «Хезболла», несмотря на все препятствия, пришла на помощь исламской республике, а «[Исламское] сопротивление Ирака» смело продолжает этот курс», — говорится в заявлении.