Бакинский форум представляет собой важную площадку, на которой опытные политики и эксперты со всего мира могут обмениваться мнениями и стремиться к лучшему взаимопониманию. Такие мероприятия имеют потенциал в создании новых идей и обеспечении большей стабильности, безопасности и процветания в глобальном масштабе.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

По словам Мишеля, Азербайджан играет ключевую роль в развитии региональных связей, в частности, с Кавказом и Центральной Азией. Организация международных форумов и мероприятий способствует расширению глобального сотрудничества и укреплению связей между разными регионами.

Шарль Мишель также отметил, что Азербайджан стал важным центром для проведения крупных международных событий. Он подчеркнул, что на таких платформах страна не только демонстрирует свое гостеприимство, но и активно налаживает более тесные связи с международным сообществом.

Особое внимание было уделено проведению 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в этом году в Баку. Мишель отметил, что это событие представляет собой важный шаг в создании новых возможностей для устойчивого городского развития и международного сотрудничества. «Подобные мероприятия способствуют обмену опытом между странами и дают уникальную возможность для совместного обсуждения глобальных проблем», — заключил он.