В Иране опровергли сообщения о минировании Ормузского пролива.

Исламская республика не устанавливала мины в проливе, заявил замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи. Более того, как он пояснил, Тегеран разрешил судам из некоторых стран пересекать пролив.

В то же время водная артерия останется закрытой для стран, которые присоединились к агрессии США и Израиля против Ирана, отметил дипломат.

«Ни одно из поддержавших агрессора государств не должно получать выгоду от безопасного прохода через Ормузский пролив», — заявил он.