В турецком Мерсине в одном из муниципальных приютов для нуждающихся в ходе проверки еды, предназначенной для раздачи, была обнаружена скандальная находка — микрочип от скаковой лошади.

В результате 213 килограммов жаркого, изготовленного из конины, были уничтожены, пишут турецкие СМИ.

Скандал разразился после того, как посетитель столовой в районе Енишехир обнаружил в своем блюде твердый предмет. Экспертиза показала, что это был электронный идентификационный чип, который вживляют скаковым лошадям.

Лабораторный анализ подтвердил наличие в мясе ДНК непарнокопытного животного (лошади или осла). Установлена личность животного – 4-летний чистокровный жеребец по кличке Smart Latch, участник скачек на ипподроме в Адане, одержавший три победы. Лошадь получила травму ноги и была снята с соревнований. Владелец передал животное в конноспортивные клубы, однако, предположительно, оно было нелегально забито, а мясо под видом говядины продано в муниципалитет.

Вся партия жаркого весом 213 кг была изъята и уничтожена. Компания-поставщик внесена Министерством сельского и лесного хозяйства в список «Продуктов, опасных для здоровья». Прокуратура начала расследование в отношении ответственных лиц.