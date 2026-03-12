Турция отговорила курдов участвовать в войне против Ирана.

По данным портала «Голос Турции», 3 марта президент США Дональд Трамп обратился к администрации Иракского Курдистана с просьбой задействовать связи с иранскими курдами для организации наземного вторжения. Израильские СМИ тут же заговорили о скором наступлении курдов на Иран, а сам Трамп намекал на возможную поддержку.

Вскоре глава МИД Турции Хакан Фидан позвонил курдской администрации с жестким предупреждением: не вступать в союз с Израилем и США и не начинать войну против Ирана, иначе курдские формирования столкнутся с серьезными последствиями, как это уже происходило в Сирии. После этого официальные власти Иракского Курдистана заявили, что атаки на Иран не будет.