На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford вспыхнул пожар, он уже локализован.

Об этом говорится в сообщении CENTCOM.

«Пожар произошел в прачечном помещении судна. Возгорание не имеет отношения к боевым действиям, огонь был локализован», — сказано в сообщении.

Силовая установка авианосца не пострадала, корабль сохраняет полную боеготовность.

На данный момент двое военнослужащих получают медицинскую помощь в связи с травмами, которые не угрожают их жизни. Состояние обоих моряков оценивается как стабильное.