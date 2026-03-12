В Азербайджане в связи с праздником Новруз с 13 по 17 марта пройдут ярмарки «От села к городу», включая выездные в освобожденных Джебраильском и Зангиланском районах.

Их организует ОАО «Аграрные закупки и снабжение», передает Report.

Ярмарки будут действовать на 12 площадках в Баку и регионах. В столице они разместятся возле станций метро «Ахмедлы», «Нефтчиляр», «Нариман Нариманов», «Азадлыг проспекти», «Эльмляр Академиясы» а также недалеко от станции «Гянджлик» по адресу: улица Фатали хан Хойского, 5.

В ярмарках примут участие 146 фермеров из 25 районов страны, которые представят около 145 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Выездные ярмарки планируется провести 16 марта в селе Хоровлу Джебраильского района и 17 марта в селе Агалы Зангиланского района.