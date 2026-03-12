Вооруженные силы (ВС) США перебрасывают из Европы дополнительные средства противовоздушной обороны для применения в ходе операции против Ирана.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

«Я использовал некоторые наши, ЮКОМ, средства противовоздушной обороны для защиты союзников НАТО на Ближнем Востоке, если угодно — около Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье», — сказал военачальник на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса. Он одновременно является главой Европейского командования (EUCOM, ЮКОМ) ВС США.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, перебрасываются ли дополнительные средства ПВО на Ближний Восток с других театров военных действий. «Да, это верно», — ответил генерал. Данных о числе перемещаемых в зону конфликта с Ираном комплексов ПВО он не привел.