Производство дронов «Шахед» в Иране замедлилось после ударов США и Израиля, однако полностью не остановилось, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, авиаудары снизили способность Ирана производить беспилотники, однако в стране сохраняются значительные запасы таких аппаратов. Кроме того, для их производства не требуются сложные компоненты — конструкция включает стеклопластиковый корпус, двигатель, базовую систему наведения и взрывчатку.

Иран, вероятно, заранее готовился к возможным массированным ударам и размещал часть производственных мощностей под землей. По оценкам агентства, иранские военные всё ещё способны запускать не менее 20 «шахедов» за одну атаку, а всего с начала конфликта было применено более 2100 таких дронов.