Монархии Аравийского полуострова могут столкнуться с дефицитом продовольствия из-за перекрытия Ормузского пролива.

Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Отмечается, что страны Персидского залива импортируют около 90% своих продовольственных товаров. Как указал эксперт британского Королевского института международных отношений Chatham House Нил Киллиам, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия получают порядка 70% продуктов питания через Ормузский пролив. В связи с фактическим перекрытием пролива Ираном страны региона стали искать альтернативные способы поставок через порты в Красном море, а также прорабатывать сухопутные и воздушные маршруты.